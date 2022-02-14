日韓外交部長就佐渡金山討論＝林芳正傳達協議之意

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正在美國夏威夷訪問的外交部長林芳正在12日（日本時間13日），與韓國外交部長鄭義溶進行會談。鄭義溶在會談中再度向日本稱將「佐渡島金山」（新潟縣）列為世界文化遺產向日本政府抗議。林芳正則反稱「一國擅自的主張接受，感到相當遺憾」，並認為文化遺產的價值應該由聯合國就科文組織進行評價，跟韓國方面稱會「誠實地進行議論」。

這也是兩位外交首長首次見面進行會談。包含日美韓外交首長會談在內總共進行約40分鐘，最後由日韓雙方共同發表。

韓國官方立場始終強調佐渡金山是「朝鮮半島出身人士當年強制勞動的現場」。會談中鄭義溶也強調「正確的歷史認識是導向未來韓日關係發展的骨幹」。

兩國過去就徵用工人及慰安婦等問題，林芳正表示這已經違反1965年日韓請求權協定相關規定，並指稱「對日韓關係是相當嚴峻的狀況」，要求韓國方便做出妥善應對。鄭義溶則呼籲「希望能找出當年被害者家屬能夠接受的解決方案，儘快就外交當局間的協議加速進行討論」。

鄭義溶同時對2019年日本政府實施的對韓輸出管理強化措施表示「應該予以早點撤回」。



12日、出席美國夏威夷會談的韓國外交部長鄭義溶（左）與日本外務大臣林芳正（韓國外交部提供）

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