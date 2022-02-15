羽生結弦滿足的4周半跳＝今後也將「琢磨滑冰之道」

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【北京時事】錯失北京奧運男子滑冰相隔94年的三連霸，最終以第四名坐收的日本選手羽生結弦（27）＝ANA＝在14日，出席北京市内的媒體中心記者會，雖然在挑戰奧運史上首次的4A跳（4周半跳）無法如願，他仍說「這是自己心中最棒的一跳了」，展現對自已的肯定與滿意。

羽生在2018年的平昌冬季奧運達成連霸壯舉後，朝著前所未有的4周半跳為最大的成功目標前進。在北京冬季奧運期間進入當地練習，在著地時右腳踝也受傷。雖然想要以更高的目標前進，終究因為迴轉不夠而已跌倒結束。今後對於是否要再挑戰4周半跳，他則說「我自己還沒釐好頭緒」並未明說，但也說「但是心中也有個想要完成這個目標的自己」。

對奪下金牌的陳巍（美國），他則給予祝福表示「能在奧運能下金牌真的相當厲害」。對於自己無法三連霸，他也說「算是從重度壓力解放出來，對於過去曾經二連霸的我來說，更能夠抬頭挺胸了」。至於被問到是否是最後的奧運，他則說「我自己也不知道。自己是還有想要繼續滑的新型」。

在出席記者會前，羽生在會場附近的練習用滑冰場稍作練習。這也是他在10日自由滑後，再度站上滑冰場。他說明「雖然現在是不太能滑的期間，但我無論如何都想滑一下」。對於今後未來，他則說「今後也將以羽生結弦的身分，對我最喜歡的滑冰之道好好地琢磨」。



出席記者會的男子滑冰選手羽生結弦＝14日、北京

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