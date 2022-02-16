岸田首相支持烏克蘭主權＝預計援助一億美元

Newsfrom Japan

日本首相岸田文雄在15日晚上，與烏克蘭總統澤連斯基進行約30分鐘電話會議。對於該國遭受俄國軍隊進攻，他對現狀表達相當擔憂，首相並稱「一貫支持烏克蘭主權與領土一體性。對於單方面用武力改變現狀是絕對不允許的」。兩國首腦在緩和緊張之餘，也決定加強強而有力的外交手段。

電話會議中，也就僑胞的保護及俄國一旦進攻的狀況下，對俄國經濟該實施何種制裁等進行意見交換。首相也表明對於烏克蘭予以1億美元（約116億日圓）規模的緊急借款。根據首相表示，澤連斯基對於俄國軍隊的情勢及國内狀況等均有仔細地說明。

首相在之後，對於制裁一事對記者團表示「會對發生的的狀況，就七大工業國（G7）及國際社會做好合作，做出適切地對應。要在切實保護我國國家利益之同時，也要跟國際社會合作做好合作，是我國基本步調」。

首相在先前，已經與歐盟（EU）執委會主席范德賴恩進行電話聯繫。就局勢緊張緩和，一致表達將緊密合作。范德賴恩表示，對於日本就天然氣（LNG）的一部配額給予歐洲一事表達謝意。



與烏克蘭總統澤連斯基結束電話會議後、接受記者團採訪的首相岸田文雄＝15日晚上、首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]