日俄舉行外交對話＝岸田擔憂單方面武力改變狀態

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日本首相岸田文雄在17日晚上，與俄國總統普丁進行約25分鐘的電話會談。有鑒於俄國對於烏克蘭軍事行動高升的擔憂下，首相表示「不是靠武力單方面變更，而是要靠外交手段來讓相關國家都可以接受的解決方式才是」，再度強調外交努力的重要性。兩國元首也一致同意將繼續對話。

這也是兩國元首繼去年10月以後第二度展開對話。首相就烏克蘭情勢表示「相當擔憂且密切關注中。普丁則是表明俄國自身的立場。外務大臣林芳正也一起與會。

首相在之後，對記者團表示「朝著緊張局勢緩和下，我們要有相當強而有力外交努力，透過七大工業國（G7）起持續與國際社會合作，將就實際地狀況下作出切實地應對」。

會談中，兩國也就北方領土問題等包含日俄和平條約締結等兩國關係做出意見交換。首相對記者團說明「我們一致認為日俄關係的進展是相當重要的」。

先前自民黨的岸田派閥也舉辦了會議，首相保持危機意識地表示「在發生什麼都不會意外的緊張感中。單方面用武力改變現狀是會影響到亞洲的局勢的」。

保護僑胞派遣包機

在17日晚上的記者會中，他也強調「將對於鄰近國家派遣包機，全力保護僑胞安全」。



與俄國普丁總統結束電話會談後，接受記者團詢問的首相岸田文雄＝17日晚上、東京都千代田區

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