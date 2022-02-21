北京冬奧閉幕＝日本獎牌史上新高18面，女子冰壺銀牌
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【北京時事】第24屆北京冬季奧運於20日晚上在北京市鳥巢體育場進行閉幕儀式，17天的熱戰至此告一段落。國際奧會（IOC）會長巴赫宣讀閉幕致詞。
日本代表隊這次在冬季奧運拿下新高的18面獎牌（金3、銀6、銅9）。在新型冠狀病毒疫情下，許多選手在調整身體都相當辛苦中，依舊展現跟去年夏天東京奧運一樣的韌性，更新最多面的獎牌紀錄。
大會受到新型冠狀病毒依然世界大流行下，於4日看幕。奧運組織委員會對選手、相關人士進行嚴格避免與外部接觸，因此對奧運會本身沒有太大影響。
另一方面，在開幕後因為使用禁藥而被發覺的俄國奧委會選手瓦利娃，15歲的她在醜聞發生後仍舊出場比賽，造成廣大的議論。
最後一天比賽日的女子冰壺決賽，日本冰壺女子最後飲恨敗給英國屈居亞軍。但是亞軍仍是日本史上最佳成績。
而同樣給身障人士舉辦的體育祭典北京冬帕奧，將從3月4日至13日之間舉辦。
下一屆的2026年冬季奧運與帕運，將在義大利的米蘭與科爾蒂納丹佩佐共同舉辦。
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