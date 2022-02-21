北京冬奧閉幕＝日本獎牌史上新高18面，女子冰壺銀牌

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【北京時事】第24屆北京冬季奧運於20日晚上在北京市鳥巢體育場進行閉幕儀式，17天的熱戰至此告一段落。國際奧會（IOC）會長巴赫宣讀閉幕致詞。

日本代表隊這次在冬季奧運拿下新高的18面獎牌（金3、銀6、銅9）。在新型冠狀病毒疫情下，許多選手在調整身體都相當辛苦中，依舊展現跟去年夏天東京奧運一樣的韌性，更新最多面的獎牌紀錄。

大會受到新型冠狀病毒依然世界大流行下，於4日看幕。奧運組織委員會對選手、相關人士進行嚴格避免與外部接觸，因此對奧運會本身沒有太大影響。

另一方面，在開幕後因為使用禁藥而被發覺的俄國奧委會選手瓦利娃，15歲的她在醜聞發生後仍舊出場比賽，造成廣大的議論。

最後一天比賽日的女子冰壺決賽，日本冰壺女子最後飲恨敗給英國屈居亞軍。但是亞軍仍是日本史上最佳成績。

而同樣給身障人士舉辦的體育祭典北京冬帕奧，將從3月4日至13日之間舉辦。

下一屆的2026年冬季奧運與帕運，將在義大利的米蘭與科爾蒂納丹佩佐共同舉辦。



北京冬季奧運閉幕式入場的日本選手團＝20日、北京



閉幕式上，被参加各國國旗圍繞的聖火＝日、北京（AFP時事）



閉幕式上承接奧運旗的米蘭與科爾蒂納丹佩佐代表＝20日、北京（AFP時事）



閉幕式上致詞的國際奧會（IOC）委員長巴赫＝20日、北京

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