札幌發車班次因暴風雪全日停駛＝事故等停滯車輛達150輛

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北海道在21日，受到低氣壓發達的影響風雪強勁，包含JR札幌車站發車的全部列車都停開等交通機關管制陸續出現。函館江差高速公路等則是發生多起事故，約150輛車動彈不得。

JR北海道在同一天表示，在道内行走的所有特急及札幌車站出發的全部列車等1000列次以上都全日停開。原先預計將使用者較多的札幌―新千歳空港間的列車予以隔時段發車，因為大雪紛飛下對運轉造成障礙可能性極高，最終決議從第一班列車起維持停開。20日也包括232班特急列車停開，受大雪影響，22日從札幌站發車的特急全數停開。

21日上午7時20分左右，包含函館江差高速公路的北斗市内2處共計30輛以上的連環事故發生。根據南渡島消防本部情報，有1人死亡、數十人輕重傷。受事故影響，一時間約有150輛以上車輛動彈不得。現場附近，因大雪影響視線較差，一度出現「白化」現象。根據道警情報，道内其他地區皆有多起事故。

氣象廳表示，從20日午後起至21日為止的北海道內都會出現廣泛暴風雪。根據札幌氣象台情報，21日石狩市等6地點也創下2月觀測史上最高瞬間最大風速。



大風雪的札幌市内＝21日下午



大風雪中，進行除雪作業的人們＝21日下午、北海道岩内町

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