岸田文雄譴責俄國＝「朝制裁調整」—烏克蘭問題

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日本首相岸田文雄在22日，對俄國承認烏克蘭東部的親俄派區域為獨立國一事表示譴責，並表示將思考嚴格制裁，會與七大工業國等一起調整未來相關進程。他在首相官邸面對記者團時作出如上回答，未來包括半導體等輸出規制等也將近一步檢討。

首相表示「俄國一連串的行為侵害到烏克蘭的主權與領土一致性，這是不可接受的。對此強烈譴責。」「我們會隨著事態展開深切憂慮外，也將持續關注」同時稱「會由G7為主進一步與國際社會合作，包含制裁等強力手段在內都是我們接下來應對的目標」。

日本政府目前考慮在貿易貿易及金融上對俄國進行制裁，並將與國際協調。G7在19日的外交首長級會見中，確認俄國一旦進攻，將會付出包括制裁在內「巨大代價」。根據相關人士表示，半導體等高科技產品的出口限制等措施將會是優先考量。

官房長官松野博一在22日記者會上表示「現在的時間點目前沒有接收到有關任何國人僑胞在身體性命安危上的情資」。



接受記者團採訪的首相岸田文雄＝22日上午、首相官邸



出席記者會的官房長官松野博一＝22日上午、首相官邸

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