岸田文雄考慮對俄國追加制裁＝無派遣特使打算

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日本參議員在24日召開預算委員會，包括首相岸田文雄等全閣僚都出席與會，接受2022年度預算案的基本質疑。首相就烏克蘭東部單方面被俄國承認獨立，而施以制裁一事表示「今後一旦事態進一步惡化，將會於國際社會一起聯手採取更快速的打擊措施。會在考量國家利益下做出應對」，並表示不排除有追加制裁方針。他在面對立憲民主黨白真勲質詢時如此表示。

烏克蘭東部的頓內次克與盧甘次克等兩州目前由親俄武裝勢力控制，政府在23日即可發表限制該區域的任何進出口。首相在預算委員會中表示「比起用強力的姿態，我還是希望通過外交手段努力讓事態出現緩和」。

對於俄國擅自承認該兩州為獨立國，他也稱「承認所謂自稱共和國本來就是違反國際法。我們從來沒有承認打算」。白真勳指出，透過外交途徑解決，是否要比照前首相森喜朗派遣特使前往俄國，他則立刻回應「無此打算」。



預算委員會上接受立憲民主黨白真勲質詢的首相岸田文雄＝24日上午、國會内

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