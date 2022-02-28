淺間山莊綁架事件50週年＝官方悼念2位殉職警察官

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當年由激進派組織聯合赤軍所策劃的「淺間山莊事件」在28日，迎來解救人質與逮補成員的50週年。當時的隊員造訪長野縣輕井澤町現場附近建造建的顯彰碑「治安之礎」，並由縣警輕井澤署員及當時的機動隊員等，向當年不幸殉職的警視廳機動隊員2人獻花。

當年身為縣警機動隊分隊長攻堅山莊的箱山好猷先生（86），與當時隊員6人一同獻花。並回憶「身為攻堅隊員，這是一輩子也抹滅不了的大事件」。對於殉職的2位警察官則說，「他們在前線指揮奮戰。真的相當感謝」為他們祈福。

現任輕井澤警察署長柏木隆在獻花後表示「不會忘記他們（當年警察官們）的決心及使命感，今後也將持續傳承下去」。

事件發生在1972年2月19日。當年持槍的武裝聯合赤軍成員5人進入淺間山莊綁架人質。在9日後的28日，最終在縣警與警視廳的機動隊員攻堅山莊下，將5位成員逮補，並將人質成功救出。

當年執行任務的同廳第2機動隊隊長、警視長内田尚孝＝當年（47），以及2階級特進＝、特科車兩隊的警視正高見繁光＝當年（42）＝則是遭受槍擊不幸殉職。



聯合赤軍 「淺間山莊事件」迎來50週年、在顯彰碑「治安之礎」前合掌致意的當年機動隊員們＝28日上午、長野縣輕井澤町



聯合赤軍「淺間山莊事件」迎來50週年、在顯彰碑「治安之礎」前合掌致意的長野縣警輕井澤署署長柏木隆＝28日上午、長野縣輕井澤町

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