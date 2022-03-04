日本家暴諮詢連續18年新高＝去年8萬件恐成潛在風險

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根據調查，去年一年內全國警察受理遭受配偶及伴侶配偶者的暴力（DV）諮商比前一年增加0.5%，來到83042件，連續18年創下新高，警察廳對此進行整理報告。被跟蹤的諮詢則是較前一年減少2.3%，來到19728件。

家暴諮詢的增加，主要是受害者對於社會關心持續增加。受到新型冠狀病毒確診擴大下，許多生活陷入不安等因素下，讓家暴問題開始上升，尤其在外出自我約束等效益下讓受害者可能成為潛在的風險，警察將會與専門機構一起合作下建立適合的諮詢體制。

家暴數字內容中，女性約佔74.8%，男性的比例也逐漸增加。特別是來自交往對象以及前交往對象的暴力，意即「約會暴力」佔18.2％，較前一年增加。

家暴事件的檢舉較前一年相比減少75件，來到8703件，當中殺人有2件、傷害致死2件。警察單位認為，在事態深刻化之前，應該積極立案調查，因此認定暴力行為的來到最多的5230件。

跟蹤狂的受害案件，受害者跟加害者彼此不認識的有3728件，佔總體近2成，創下新高。網際網路社交媒體盛行下，被認為是急速上升的主因。

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