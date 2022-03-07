日本民間表示和平與反戰＝烏克蘭國旗與商品擁高人氣

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在俄國持續軍事侵略中，以烏克蘭國旗藍色與黃色等裝飾的商品賣相在日本國内仍是相當好。將他穿在身上表達和平之意，藉由購入商品等表示對烏克蘭支援等，這樣的舉動愈來愈多。

總匯世界國旗商品的網路線上商店「Kokkisu」，在烏克蘭軍事侵略開始的2月24日以後，就收到大量烏克蘭國旗鑰匙圈及徽章等訂單。商品補貨到了之後也是立刻售光，相當熱賣，許多人留言表示「我想念烏克蘭的事而下訂單」「希望穿上去表示反對戰爭的心聲」等訊息不斷蜂擁而至。

該店也預計到3月底前都不會受理俄國與白俄羅斯的商品。店主的女性（45）＝神戸市＝「我們本來應該保持中立的，但現在我想應該優先表示反戰的意思。希望能祈禱戰爭能夠愈快停止愈好」。

熊本縣南關町的竹筷企業「Yamachiku」，則是用當地產的孟宗竹漆上烏克蘭的藍色與黃色製作竹筷。該公司命名為「往和平的友誼筷」，其販售的金額全部將捐給駐日烏克蘭大使館，2月28日起以1副1000日圓開始販售，2小時就賣完150副。

在社交網站上受到廣大迴響後，這次該公司再度以本體價格上增添捐獻金額等形式，再度於3月4日開始預約，僅僅15分就賣光850副。加上社員買的份量，目前為止已經捐出115萬日圓。

該公司的專務山崎彰悟（32）說「假若是之後停戰，需要繼續人道支援的必要情況，我們過去也有熊本地震及九州豪雨的經驗。今後也將持續給予支援」，表示力挺。



以烏克蘭國旗為裝飾的徽章等商品（Kokkisu提供）



以烏克蘭國旗藍色與黃色上色的筷子（Yamachiku提供）

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