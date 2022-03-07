旅情推理小說家西村京太郎過世＝享壽91歲

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以「十津川警部」等系列作品活躍於日本文壇，並以旅情推理等擁有高人氣的推理作家、西村京太郎（Nishimura・Kyotaro、本名矢島喜八郎＝Yajima・Kihachiro）在3日下午5點5分，因為肝癌於神奈川縣内的醫院病逝病院。享壽91歲。葬禮已由近親人士辦理。喪主為妻子瑞枝（Mizue）。預計在之後舉辦追思會。

1930年生於東京都。歷經數次轉職後開始提筆寫作，63年以「歪斜之朝」拿下全讀物推理小説新人賞。65年則以「天使的傷痕」拿下江戸川亂步賞。

78年後他更以「寢台特急殺人事件」，以鐵道為手法創造出自己獨特的旅情推理類別。全國各地的車站及列車的名字粉墨登場，其中以警視廳十津川警部活躍的系列更搏得高人氣，許多作品都改編成電視劇。81年的「終點站殺人事件」則是得到日本推理作家協會賞。

80～90年代他從東京搬到京都，與已故作家山村美紗擁有很深交情。96年山村美紗突然過世後，他代替執筆未完成的「在原業平殺人事件」等作品，讓其完結。

2001年、位於神奈川縣湯河原町的「西村京太郎記念館」開幕。05年榮獲日本推理文學大賞、19年以「十津川警部系列」獲得吉川英治文庫賞。



西村京太郎（文藝春秋提供）

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