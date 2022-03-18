悠仁親王國中畢業＝稱「相當充實的3年」

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秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王（15），在17日上午出席了御茶之水女子大學附屬中學（東京都文京區）的畢業典禮。從4月起他將使用合作學校的進學體系，進入筑波大學附屬高中（位於同一區）就讀。

典禮開始的8點40分左右，文仁親王夫婦與他一起戴著口罩在大學中庭合影留念。當被記者問到「國中生活過得怎麼樣？」時，他回答說：「我也有碰過停課的時候，但我覺得經歷了各種各樣的事，是很充實的三年」。

據御茶之水女子大學表示，他在典禮上被稱為「秋篠宮悠仁」並上台從校長那裡接受畢業證書。因為新型冠狀病毒對策，他無法回話，也沒有唱校歌。包括裕仁在內的畢業生共有116人，秋篠宮夫婦也參與其中。

國中的社團活動，他則是選了桌球，成績據說非常好。

宮內廳表示，由於新冠病毒感染蔓延，學校從一年級第三學期後半開始停課，升上二年級的5月開始線上授課。當面授課則到了6月才恢復，但疫情確實對學校生活產生重大影響，包括取消畢業旅行在內。

典禮結束後，夫妻倆透過宮內廳發表感言，稱「長子能夠和同學們有各種寶貴的經歷，我們對此深表感謝」。

2010年悠仁親王進入御茶之水女子大學附屬幼稚園，小學與國中都是直接內部升學。

夫婦倆的感謝詞表示方式同原文呈現。



出席御茶之水女子大附屬國中畢業典禮的臨秋篠宮夫妻與長男悠仁親王＝17日上午、於東京都文京區（代表攝影）

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