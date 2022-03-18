悠仁親王國中畢業＝稱「相當充實的3年」
Newsfrom Japan社會
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王（15），在17日上午出席了御茶之水女子大學附屬中學（東京都文京區）的畢業典禮。從4月起他將使用合作學校的進學體系，進入筑波大學附屬高中（位於同一區）就讀。
典禮開始的8點40分左右，文仁親王夫婦與他一起戴著口罩在大學中庭合影留念。當被記者問到「國中生活過得怎麼樣？」時，他回答說：「我也有碰過停課的時候，但我覺得經歷了各種各樣的事，是很充實的三年」。
據御茶之水女子大學表示，他在典禮上被稱為「秋篠宮悠仁」並上台從校長那裡接受畢業證書。因為新型冠狀病毒對策，他無法回話，也沒有唱校歌。包括裕仁在內的畢業生共有116人，秋篠宮夫婦也參與其中。
國中的社團活動，他則是選了桌球，成績據說非常好。
宮內廳表示，由於新冠病毒感染蔓延，學校從一年級第三學期後半開始停課，升上二年級的5月開始線上授課。當面授課則到了6月才恢復，但疫情確實對學校生活產生重大影響，包括取消畢業旅行在內。
典禮結束後，夫妻倆透過宮內廳發表感言，稱「長子能夠和同學們有各種寶貴的經歷，我們對此深表感謝」。
2010年悠仁親王進入御茶之水女子大學附屬幼稚園，小學與國中都是直接內部升學。
夫婦倆的感謝詞表示方式同原文呈現。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]