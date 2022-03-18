宮城、福島海域地震130人以上受傷＝新幹線通車要等4月以後

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發生在宮城縣和福島縣，最大地震烈度6級以上的海域地震，官方在17日宣布，至少有130人以上受傷，90多座房屋和其他建築物全毀或半毀。 JR東日本則表示，發生出軌事故的東北新幹線，預計要到4月後才能全面恢復。

政府已將地震造成的死亡人數修正為1人。在兩個縣發現的4人死亡中，2人未發現有直接關聯，1人正在調查是否有關。

在仙台市內，24間房屋的水管受毀損。福島縣葛尾村則發生屋頂瓦片脫落。兩縣至少有33個市、町、村因水管損壞等原因停水。福島縣相馬市公立相馬綜合醫院則發生停電停水事故，自衛隊開始了供水支援。

根據JR東日本情報，目前停駛的那須鹽原和盛岡之間的東北新幹線，將持續停駛到21日。出軌的山彥號列車，已被日本運輸安全委員會留在現場將持續進行調查，撤除時間未定。 2004年時，當新潟縣中越地震發生後出軌事故後，當局已經安裝防止嚴重出軌的零件。

在同一路段也確認有17根電線桿發生傾斜和壓碎，多個地方還發現軌道的扭曲和高架橋的損壞。首都圈和東北地區之間的交通，目前當局規劃在在來線的東北線和常磐線恢復通車後，將暫時加開臨時列車因應。



因為地震造成出軌的東北新幹線「山彥223號」行進方向的車輛＝17日、宮城縣白石市（JR東日本提供）



將水源補給給停水中的相馬綜合醫院的自衛隊員＝17日下午、福島縣相馬市



地震造成一部分天花板落下的演奏會大廳＝17日下午、宮城縣白石市

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