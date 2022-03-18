愛子內親王舉辦成年記者會＝稱「全力公務」與國民共同苦樂

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去年12月迎接成年年齡的天皇和皇后陛下長女愛子內親王，在17日出席在皇宮和御所大廳舉行的首次記者會。今年起她參加皇室新年活動，表示：「我已經意識到我是成年皇室的一員。」

新聞記者會一開始，她談到了16日深夜發生在福島縣海域的地震，並表示：「我想對遇難者家屬和受災者表示最深切的慰問。」他並說自己很慶幸自己已經成年認為：「在很多人的支持與合作下，我得到許多寶貴經驗。」

對於身為皇室成員的義務，愛子內親王稱：「始終希望人民幸福，盡職盡責，一起承擔痛苦，這是最重要的精神。」其中一個重要的是，愛子內親王提到想「密切關注受災區」。皇后殿下在 2002 年的新聞記者會曾說「謝謝妳的出生」，她表示想跟皇后殿下說「謝謝妳讓我出生。」

在國中畢業文章中，她闡述了在學校旅行中訪問廣島的印象，和她對和平的想法。他對烏克蘭局勢表示，「失去人許多寶貴的生命，我感到非常悲痛」，並希望有一個相互尊重的和平世界。

有關於她的性格，她表示自己「沈穩」、「天真」。對於她擅長的事，她說她可以在任何地方睡覺，並透露了在到達栃木縣那須皇家別墅後，一覺睡在門廊沙發到早上的經驗。她說弱點是「有點自我」，想克服害羞的問題。

談到婚姻，她尚未意識到婚姻「覺得還早」。 「理想的關係是在一起，每天都能對彼此微笑。」

新聞記者會約30分鐘。愛子內親王從頭到尾都顯得很冷靜，說話時表情溫和，緊盯前方，時不時會介紹一些令人發笑小插曲。皇室成員通常會在成年後召開記者會，但為了讓還在學習院大學就讀的愛子內親王能專注學業，這次的記者會改在在春假後召開。



滿成年年齡後出席記者會的天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王＝17日下午、皇居・御所（官方代表攝影）

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