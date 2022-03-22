日本政府首發布電力逼迫警報＝東電22日起要求省電

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日本政府在21日稱，東京電力轄區內存在缺電風險，將首次發布「供需緊迫預警」。 受到16日福島海域地震而停工的火力發電廠修復工作延後，以及天氣惡劣等導致氣溫下降，讓電力需求增加，有大規模停電的風險。政府和東電要求家庭和企業從22日上午開始節電。官方呼籲進行合作，例如關閉不必要的燈，並將暖氣溫度設置為20度。

該警告是在東日本（三一一）大地震之後設定的，當使用率與電源容量的比率可能超過 97% 時就會發出。

省電的對象地區是東京等1都8縣。日本經濟產業省和東京電力公司22日表示，由於天氣寒冷，供暖需求持續增加，預計太陽能發電量將因惡劣天氣而減少。東京電力計劃通過增加火力發電廠的產量、及要求擁有私人發電設施的公司幫忙運營，以及容納其他主要電力公司的電力來應對。但目前，供應能力的使用率可能超過100%。

經濟產業省目前估計，從22日上午8:00至晚上11:00的初步需求預測，需要節省約10%的電力。該負責人稱「依據天氣狀況及時間等，可能會再要求省電的目標數值」。



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