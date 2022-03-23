日本2022年度預算成立＝過去最多的107兆日圓

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日本2022年年度預算案於22日在參議院本會議上，獲得自民黨、公明黨、國民民主黨等多數票同意下通過。成立速度也是二戰後第4快。一般會計總額為107兆5664億日圓，為歷來最大，其中包括就新型冠狀病毒對策相關等相關費用。

預算案成立後，首相岸田文雄在總理大臣官邸向記者強調，「立即著手推動預算案讓其早日執行。對於原油價格高漲、食材價格高漲等經濟狀況上我們都要做出萬全應對」，並稱「我們將判斷是否需要採取進一步的（經濟）措施，並在必要時靈活應對。」

隨著今年夏天參議院選舉接近，執政黨內部有聲音呼籲採取追加的經濟措施來應對俄羅斯入侵烏克蘭下導致的物價上漲，這將是下半年國會的焦點。

2022財政年度預算包括對抗疫情的5兆日圓的預備金，及首相所倡導的「新資本主義」實現同時引發長期護理領域的工資增長等相關的費用，社會保障費用與國防開支均創歷史新高。

在首相表示打算考慮解凍暫時降低汽油稅的「觸發條款」後，國民民主黨也在繼眾議院之後，也在參議院同意了預算。



2022年年度預算成立的參議院本會議＝22日下午、國會内



接受記者團採訪的首相岸田文雄＝22日下午、首相官邸

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