東電管轄區内23日仍要求省電＝停電危機解除但警報仍持續

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日本經濟產業省在22日凌晨宣布，在不取消東京電力控股轄區內「電力供需緊張預警」的情況下，要求在23日持續節約能源。東北電力轄區已取消警報。 22日，由於火力發電廠停產和氣溫驟降，兩轄區電力供需緊張，但政府要求的節約能源成功。避免當晚大範圍停電的情況。

經濟產業省稱東北電力地區的供需形勢正在改善，最後取消了警報，從節約用電轉向要求有效率地用電。預計東京電力轄區內的供需形勢仍將持續嚴峻，官方要求一般家庭和企業，在不影響日常生活的範圍內持續節約用電。

22日，由於日前16日發生位於震央在福島縣沿海的地震，迫使一些火力發電廠被關閉，太陽能發電量因天候惡劣而減少。另一方面，隨著氣溫下降，取暖用電需求急劇增加，讓供需極度緊張。

經濟產業省於21日晚上對東京電力公司，22日也對東北電力公司發布了首次警報，要求廣泛節約能源。東電調度了7間主要電力公司的電力交換，東北電力則接受了北海道電力公司的電力交換。

22日用電需求，當初預計將達到3月份歷史新高。在兩家公司的網站上，表示供需比的「使用率」一度高升，東電來到107%、東北電力則是的100%。

經濟產業大臣萩生田光一，在22日下午召開臨時記者會，表示「如果不採取任何措施，（停電將蔓延至整個轄區） 將發生大範圍停電以避免大斷電」，並進一步要求節約能源。即便如此，如果不是附加電源選項的抽水蓄能發電的供應能力幫忙，東電公司恐怕真有200萬至300萬戶家庭停電。

根據經濟產業省表示，從22日下午開始，節約能源工作取得進展，到了晚上7點左右，東電轄區至少出現475萬千瓦的節約能源效益。該項目負責人表示，一度擔憂有限抽水蓄能發電力量雖然或獲得確保，但「因為沒有達到最初的預測，一切情況仍很難預料」。



召開臨時記者會見，持續呼籲一同節約能源的經濟產業大臣萩生田光一＝22日下午、於經濟產業省



福島海域地震影響下一部份停止運轉的JERA廣野火力發電廠＝福島縣廣野町（同社提供）

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