希望日本持續對俄制裁＝澤連斯基國會演説「感謝日本援助」

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烏克蘭總統澤連斯基，23日傍晚在日本國會發表線上演講。 澤連斯基感謝稱「日本是亞洲第一個向俄羅斯施壓的國家」，並稱 「請繼續要求制裁」。

這是外國政要首次在日本國會發表線上演講。澤倫斯基稱「日本即時幫助我們，我們真的很感激」。

澤連斯基先生指稱，1986 年烏克蘭北部的車諾比核電站洩漏，造成歷史上最嚴重的事故，如今它在俄國軍隊佔領下，許多放射性物質擴散到空中 。他再次譴責這次軍事入侵的不人道性。

「根據報導，俄國正在準備使用沙林等化學武器進行襲擊」澤連斯基。 「我們必須非常小心入侵者。對於破壞和平的人，我們需要給他們一個強烈的訊息」他說。

有關聯合國安理會，澤連斯基稱，作為安理會常任理事國的俄羅斯，無法通過否決採取具體行動是一個問題。他主張安理會「沒有用。需要改革了」。

演講由烏克蘭官方提出，由眾議院議員會館的國際會議室和多功能廳播放實況，首相岸田文雄等眾議員觀看。澤連斯基先生用烏克蘭語發表了11分鐘的演講，烏克蘭駐日本大使館提供同步口譯。



於日本國會內舉行線上演說的烏克蘭總統澤連斯基＝23日傍晚、衆議院議員會館



於日本國會內舉行線上演說的烏克蘭總統澤連斯基＝23日傍晚、衆議院議員會館

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