日本開始準備第4劑疫苗＝輝瑞、莫德納優先考量

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日本厚生勞動省在24日，決定開始第4劑追加接種新型冠狀病毒疫苗的準備工作。與第3劑疫苗接種一樣，將定位為臨時性疫苗接種，目前所用疫苗假設為美國輝瑞公司和美國莫德納公司產。開始時間和接種間隔則將進一步討論。

根據觀察，從第3劑接種經過一定時間後，感染預防效果往往會下降，因此厚生勞動省在24日先與專們部會諮詢，並接受對方首肯。

專門部會中，有成員表示說，「所有人接種是否有必要？」 、「有必要討論是否只限制醫務人員，和有嚴重疾病風險的人等先施打？」。因此，具體範圍將繼續由專門小組委員會審查，但厚生勞動省對於各地方自治體先指示，先為所有已施打第3劑的人做好相關準備。

根據厚生勞動省數據，在美國的一項研究中，接種第3劑莫德納疫苗的預防感染效果，在接種後60天內為71.6%，但在經過61天後就會跌到至47.4%。



厚生勞動省所在的中央合同廳舎第5號館

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