G7「追究普丁的責任」＝對中國支援俄國予以警戒

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【布魯塞爾時事】七大工業國集團（G7）24日比利時在布魯塞爾召開緊急峰會，並通過聯合聲明譴責俄國「軍事入侵」烏克蘭。當中也強烈譴責「追究普丁總統等人的責任」，並明確表示將支持「收集戰爭罪行的證據」。並警示中國不要幫助俄國繼續入侵。

包括日本首相岸田文雄和美國總統拜登在內的所有G7領導人，都面對面地參加了會議。烏克蘭總統澤連斯基也在線上與會。有鑑於日本明年將成為G7輪值主席國，岸田首相表示，他將「作為G7成員，將領導國際社會持續反對俄羅斯侵略的努力」。G7主席德國總理蕭茲也表示，他將「在必要時繼續制裁」。

元首聲明強調「我們將繼續與國際社會的絕大多數成員站在一起」，稱俄國的孤立狀態將繼續存在，主張國際組織也堅持要改變對俄國的態度。此外，除了穩步執行已經實施的制裁措施外，「必要時還有追加措施」，表示不排斥進一步制裁，並敦促俄國立即暫停軍事行動。

根據美國表示，G7已經確認，除了俄國央行的外匯儲備外，黃金儲備也將受到制裁。美國還將進一步實施一項獨特措施，將包括俄國眾議院議員在內的400多位個人和團體加入制裁名單。

元首聲明還警告不要使用化學、生物和核武器。有鑑於俄國對烏克蘭核電站的襲擊，他呼籲結束「危及核能設施的任何行動」。未來除了持續減少對俄國的能源依賴外，他們還同意支持烏克蘭難民及支援其他鄰國並一起合作。

聲明還呼籲「所有國家」不要幫助繼續侵略。愈來愈多國家擔心中國會繞過制裁，以迂迴等方式表達軍事支持等與俄國合作，形成一種刻意不板上釘釘的氛圍。官方還將建立情報共享機制，用來監視有國家逃避制裁等情形。



ㄉ4日、出席北約本部前記念合影（左起）的北約秘書長史托騰伯格、歐盟執委會主席馮德萊恩、日本首相岸田文雄、加拿大總理杜魯道、美國總統拜登、德國總理蕭茲、英國首相強森、法國總統馬克宏、義大利總理德拉吉、歐盟峰會主席米歇爾（官方代表攝影）



24日，出席布魯塞爾召開的七大工業國（G7）緊急元首峰會的英國首相強森（左）、法國總統馬克宏（中央）、美國總統拜登（AFP時事）

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