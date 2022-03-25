北韓公布新型洲際彈道飛彈實驗＝金正恩稱「準備與美國對決」

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【首爾時事】北韓的朝鮮中央通訊社在25日報導表示，北韓已奉總書記金正恩的命令，在24日從平壤進行新型洲際彈道彈道飛彈（ICBM）「火星17」的發射試驗。日本、美國和韓國正在偵查北韓在24日發射的洲際彈道飛彈相關資訊。

金正恩總書記在23日親自簽署，並在隔天見證了發射。朝中社稱 「該發射已經清楚地證明，每一種武器系統都能準確地滿足設計要求，並確保在戰時環境條件下的運行穩定性」。

金正恩說：「我們將為與美國帝國主義的長期對抗做好充分準備。我們的戰略武裝力量在徹底防止和遏制美帝國主義的任何危險軍事計劃上，已做好充分準備」。顯示他刻意想牽制美國的意圖。

此外金正恩強調：「新戰略武器的出現，將提醒世界重新認識我們戰略武力威嚇」。 並表明「在持續加強強大核戰爭威懾質量，黨和政府在此戰略的選擇和決心是堅定不移的」。



北韓朝鮮勞動黨總書記金正恩（朝鮮中央通信發布）＝2月28日、平壤（AFP時事）



24日、北韓實驗發射新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星17」＝北韓的朝鮮中央通信社於25日發表（AFP時事）

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