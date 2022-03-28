岸田文雄與美國大使訪問廣島＝「絕不允許」俄國使用核武

Newsfrom Japan

日本首相岸田文雄與美國駐日本大使艾曼紐在26日，一同參觀了二戰被核武轟炸過的廣島市和平紀念公園，並向原子彈罹難者紀念碑獻花。隨然兩人在公園的一個設施會談，並達成共識持續譴責俄國對烏克蘭的持續軍事入侵，並絕不會允許使用核武器。

岸田是廣島選區選出的首相，他的畢生志業當然是「沒有核武的世界」。他在核大國美國的大使抵達後，隨即幫忙導覽過去轟炸地區，展現日美兩國腳步一致縮短核武，一同展現反核武決心。

首相在會談中強調：「俄國使用核武器的可能性在現實上是一個真正的擔憂，絕不應該使用包括核武器在內的大規模殺傷性武器」。艾曼紐大使回稱：「普丁總統（一定）要與其他核武器國家使用核武器一同發誓絕不使用核武」。

會談後，首相面對記者團稱：「烏克蘭的局勢正在提醒我們，通往『無核武世界』的道路是多麼艱難」。並表明： 「作為唯一被核武轟炸的國家，我們堅定地相信核武的慘劇絕不應重演」。

艾曼紐在2009年至2010年時，擔任美國總統歐巴馬的白宮幕僚長。岸田首相和艾曼紐大使一同參觀了和平紀念資料館，並看到了歐巴馬先生在 2016 年訪問廣島時的摺紙鶴。首相還與「青年無核特使」就核武限縮與防止擴散工作上與青年們進行對談交流。



訪問廣島市和平記念公園，在原子彈爆炸罹難者慰靈碑獻花的美國駐日大使艾曼紐（左）。右邊為首相岸田文雄＝26日下午、同市中區



訪問廣島市和平記念公園，聆聽松井一實市長（左）談話的美國駐日大使艾曼紐（右）。後方是原爆紀念館＝26日下午、同市中區



聆聽「青年無核特使」談話的首相岸田文雄（中央）＝26日下午、廣島市中區的和平記念資料館（代表攝影）



欣賞2016年美國總統歐巴馬（當時）所折紙鶴的美國駐日大使艾曼紐（右）與首相岸田文雄（中央）＝26日下午、於廣島市中區的和平記念資料館（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]