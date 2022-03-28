「在車上」榮獲奧斯卡最佳國際電影＝日本睽違13年的殊榮

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【洛杉磯時事】第94屆奧斯卡頒獎典禮27日（日本時間28日）在美國洛杉磯盛大舉行，由導演濱口龍介（43歲）執導的《在車上》入選國際影片獎。這是自2009年2月《送行者》（瀧田洋次郎導演）獲得當時外語片獎以來，相隔13年日本電影再次獲得該獎。受到國內外高度評價的作品，再度成就日本電影史上的壯舉。

上台的濱口導演用英語和日語發表了感言。他舉起奧斯卡小金人試了試重量，笑說：「各位，我拿到了！」。

《在車上》同時入圍了最佳影片、最佳導演和最佳影片，但最佳影片和最佳影片是《樂動心旋律》，最佳導演是《犬山記》的珍・康萍。

《在車上》改編自作家村上春樹的同名短篇小說。一個舞台劇男演員在失去妻子後，抱著失落感時，遇上了隱匿過去的沈默女司機，兩個重新審視自己過去。

濱口導演等人在去年的坎城國際電影節上獲得了最佳劇本獎，並在全美影評人協會獎中獲得了包括最佳影片獎在內的4個獎項。在美國的金球獎上，也作為日本電影時隔62年再度獲得非英語電影獎（原外語電影獎），獲得了國內外的高度評價。

濱口導演來自神奈川縣。東京藝術大學影像研究科畢業。2020年獲得威尼斯國際電影展銀獅獎（導演獎）的黑澤清導演的《間諜之妻》，他正是擔當共同劇本作者。在去年的柏林國際電影展上，在《偶然與想像》獲得最高獎項後，獲得第二的銀熊獎（評審團獎）。



以「在車上」獲得第94屆美國奧斯卡最佳國際電影獎後，將奧斯卡小金人握在手中相當高興的導演濱口龍介＝27日、美國加州（AFP時事）



濱口龍介導演的電影「在車上」（（Ｃ）2021「在車上」製作委員會）



以「在車上」獲得第94屆美國奧斯卡最佳國際電影獎後，將奧斯卡小金人高舉的導演濱口龍介（右）＝27日、美國加州（AFP時事）

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