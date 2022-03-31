因應富士山可能噴火＝日本擬定原則徒步避難避免交通擁擠

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為了擬定富士山噴發的疏散計劃，山梨縣和靜岡縣的審查委員會在30日正式就此議題討論後，發表了中期報告書。有鑒於周邊市區交通可能擁擠，有可能導致延誤逃生，緩坡上熔岩流疏散較慢地區，原則上應步行逃離，老年人和身障人士則優先使用汽車。未來將根據中期報告，委請各市町村製定各地區的防災計劃。

現行計劃於2014年至2015年制定，建議居住於火山碎屑流、大型火山石、熔岩流等容易到達地區的居民，在噴發前3小時內儘速撤離。然而，兩縣協議會在2021年修訂的危險地圖中，因為估計的熔岩噴發量將顯著增加，因此將熔岩目標區域擴大。該地區人口約11.6萬人，約為假定人口的7倍，審查委員會已決定對該計劃進行重新審查。

根據中期報告，將分為6個階段疏散區。處於假定火山口範圍的「第一次」居民，處於火山碎屑流和難以逃逸的大型火山噴發熔岩的「第二次」居民，以及那些處於熔岩流的3小時內到達的「第三次」的老年人和身障人士，將根據火山噴發警戒級別依序前往避難地點。



本栖湖（前方）與富士山＝2019年4月13日、山梨縣富士河口湖町



就富士山噴火時的避難計畫進行中間報告的山梨縣知事長崎幸太郎（右）等人＝30日下午、於該縣廳

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