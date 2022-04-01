日本修正法定成人年齡從18歲起＝明治時代以來相隔146年解禁

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日本1日生效新修改的民法，從此成年年齡將從20歲降低到18歲。自從明治初期的1876年太政官將成人的定義決定以來，相隔146年再度修正。只是飲酒和吸煙將保持「20歲之前禁止」，但18歲和19歲將被算在親權之外，能夠獨立簽署信用卡等契約。修訂後的未成年人法在事件發生時，18歲和19歲的未成年人將會定位為「特定少年」，未來新版的更嚴厲罰則「修正少年法」也於同日生效。

日本內閣官房長官松野博一在31日在記者會上強調，「促進年輕人積極參與社會，讓他們發揮積極作用，給社會帶來巨大活力是相當具有意義的」。

年滿18歲或19歲的少年，可辦理手機、公寓租賃、信用卡、車貸等新契約，以及更新10年期限護照（旅客）、醫生、註冊會計師、司法書士等資格。此外也包括外國人取得日本籍、性別認同障礙的性別變更申請等。

另一方面，考慮到預防不當行為和對健康的影響，20歲以下仍禁止飲酒、吸煙、進行公共賭博和持有獵槍等。國民年金保線費的繳納，及大、中型駕照的取得等還是規定自20歲起，並沒有變化。

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