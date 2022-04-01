「能夠睡3小時就很幸福」＝烏克蘭避難民眾記者會上吐真言

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在俄羅斯持續軍事入侵下，從烏克蘭撤離到日本的烏克蘭婦女（50歲）和她的母親（80歲），31日在目前避難中的滋賀縣舉行記者會並作出回應。回憶起在俄國軍隊持續進攻的東北部城市哈爾科夫，該名女性過去在地鐵月台上持續生活，她回顧稱：「因為害怕襲擊的恐怖和飛彈的噪音而無法入睡，只要能睡3、4個小時就很幸福」。

出席記者會的伊琳娜・雅博爾斯卡，和母親加琳娜・伊萬諾娃兩人在7日離開哈爾科夫，乘坐火車和巴士接駁等花了約24小時，逃往鄰國波蘭的華沙。當初本來想在波蘭找一份工作，但由於申請人數眾多，始終無法決定工作，在伊琳娜的女兒卡特琳娜（31，居住滋賀縣彥根市）幫助下，最後決定帶祖母一起到日本，並於22日抵日。

伊琳娜坦言心境相當複雜，「來到日本時，感到很安全很安心。感覺（來日）是個夢想，來了才發現是這個感覺」。在二戰期間經歷過撤退的加林娜則說：「我又在戰爭中撤離了。來日本後才發現能安心地睡個好覺，但我還是感到害怕」。

2人也同時對烏克蘭同胞呼籲，稱：「日本人相當溫柔，相當保護我們，請放心來日本吧」ㄡ

伊琳娜的丈夫（52 歲）仍留在烏克蘭。女兒卡特琳娜想起了自己的父親和朋友，表情沈重地說：「我父親曾經是位軍人，他很勇敢，但我很擔心」。



從烏克蘭撤退到日本後、出席記者會的伊琳娜・雅博爾斯卡（右）與母親加琳娜・伊萬諾娃（左）等人＝31日下午、於大津市的滋賀縣公館

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