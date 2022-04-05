日本接納烏克蘭難民20人＝預計5日搭乘專用機

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【華沙時事】正在波蘭訪問的日本外務大臣林芳正，在4日下午（日本時間當晚）的記者會上宣布，20名烏克蘭難民將搭乘一架政府專用飛機來日。根據政府官員表示，有些人在日本沒有親戚。他們將於4日離開現場，預計日本時間5日中午左右抵達羽田機場。

外務大臣說明，20位難民強烈希望前往日本，但無法獲得有效的方式前往。他稱「我們將從人道主義角度伸出援手」。林芳正還透露已親自會見了20人，並說：「我們會讓你們可以安心地生活在日本，提供援助」。

作為日本首相岸田文雄特使派遣而來的林芳正，參觀了當地難民設施，並與聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）等國際組織交換意見。對於希望來日本的難民，日本將繼續進行調整給予方便。

林芳正在4日上午（日本時間當天下午）於華沙會見了波蘭外交部長拉烏。對於俄國繼續入侵烏克蘭下的難民撤離，林芳正表示「將從人道主義的角度盡可能地接受」。兩國外長同意繼續支持烏克蘭。

兩位外長就俄國軍隊撤離烏克蘭首都基烏（基輔）近郊後，發現許多平民屍體一事討論。林芳正在隨後的共同記者會中強調「殺害無辜平民是違反國際人道主義法行為，是絕對不可接受的，我們對此嚴厲譴責」。



會談前握手言歡的外務大臣林芳正（右）與波蘭總統杜達＝4日下午、華沙



會談前握手致意的波蘭總理莫拉維茨基（右）及外務大臣林芳正＝4日上午、華沙（代表攝影・時事）



結束波蘭訪問後，出席記者會見的外務大臣林芳正（中央）＝4日、華沙



預計讓來自烏克蘭難民搭乘的政府專用機予備機（前方）＝4日、華沙

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