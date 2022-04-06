「來到了從未體驗過的世界」＝濱口導演談奧斯卡獲獎

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榮獲第94屆奧斯卡金像獎上，代表日本時隔13年以《在車上》再度獲得最佳國際電影獎的導演濱口龍介，5日在東京舉行記者會。手持奧斯卡小金人的濱口導演重溫仍說「這部作品能被這麼多國家的人們接受，我感到很驚訝」。

在奧斯卡「夢想的世界」的舞台上，濱口與來自世界各地的著名電影人互動，並稱：「說實話，我為什麼會在這裡？」他並補充說：「就是這樣美好的事。我覺得這個獎項，帶領我進入一個我前所未有經歷過的世界。」

對於拍電影的執著，他說：「每次都在探索，一步一步地先走再說，最後就像這次這樣走向意想不到的結果。」被問到如果被好萊塢要求拍電影時，要怎麼做？他說「先好好讀劇本、能夠腳踏實地般好好做好的題材的話，我很樂意嘗試」，以慎重的方式回應。

出演該片的西島秀俊則表示：「奧斯卡頒獎典禮是所有熱愛拍電影、互相讚美的人們的盛會，讓我感到很舒服」。



獲得奧斯卡最佳國際電影獎，出席記者會的《在車上》導演濱口龍介（左）、與男演員西島秀俊＝5日下午、東京都千代田區

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