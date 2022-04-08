俄國從人權理事會剃除＝93國贊成―中國、北韓等反對

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【紐約時事】聯合國大會（193國）在當地時間7日上午（日本時間8日凌晨），就俄國入侵烏克蘭再度召開緊急特別會議，確定暫停俄國在人權理事會（47個國家參加） 會籍，日本、美國、英國和法國等 93個國家表示贊成。中國、北韓等24個國家反對，印度等58個國家棄權。

這是自俄國2月入侵開始以來，在聯合國大會上譴責俄國的第三次相關決議。與之前的決議不同，俄國是首次被迫驅逐出國際組織。俄國的理事國任期至2023年底。

俄國駐聯合國副大使庫茲明，在通過後發表講話稱「該決議是非法的，具有政治動機」。並稱「我們決定在7日結束（安理會成員任期）」他稱俄國自願離開安理會。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利扎，在媒體前稱駁斥俄國稱「解僱不可能提辭呈」的說法。 他稱「我對（通過的）結果感到滿意」。總統澤倫斯基也在推特上發文稱「這次對俄國侵略的懲罰。感謝你們的聲援」，並對聯合國的決定表示歡迎。

該決議由美歐各國主導，此前，在俄國軍隊撤離的幾個烏克蘭城鎮，陸續發現多位疑似平民屍體，讓該決議成案。包括日本在內的58個國家為共同提案國。



7日、於紐約聯合國總部就決議案進行議決的緊急特別會議（EPA時事）

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