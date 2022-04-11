豐臣秀吉「黃金茶室」復原＝使用金箔1.6萬枚、也可體驗抹茶

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傳說中由豐臣秀吉指揮建造的「黃金茶室」，在佐賀縣立名護城博物館（唐津市）進行一系列修復工程後，將免費向公眾開放。從5月左右起，官方也計劃開展付費體驗項目，顧客可以進入茶室喝抹茶，目前正招募參與者。

金黃色的茶室大小為3張榻榻米，牆壁和天花板上貼滿約11公分正方形的金箔（金箔）約1萬6500片。毛織的榻榻米面和絲綢的簾子呈鮮紅色。它是一體成形組好，且可移動，復原費用約需要3600萬日圓。

根據該縣介紹，黃金茶室傳說在1586年於京都御所舉行的茶會中就被使用。當出兵朝鮮時，被帶到當時作為基地的名護城，秀吉邀請大名、商人和海外使節等舉行茶會。當時的博多富商神屋宗湛在其《宗湛日記》中描述當時的情況，該縣委託文化財產修復師依照當時紀錄再現其豪華的結構。

上月27日公開的首天，吸引眾多遊客排隊，就是為了一睹金碧輝煌的茶室。來自長崎縣佐世保市的一名38歲女性上班族，參加當時紀念性質的免費抹茶體驗，她稱 「一切都是金色的。很高興能有機會進入歷史人物當年也能享受的場所」。



復原的豐臣秀吉「黃金茶室」＝3月27日、佐賀縣唐津市



進入復原豐臣的秀吉「黃金茶室」，體驗抹茶服務的女性觀光客們＝3月27日、佐賀縣唐津市

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