日俄就鮭魚、鱒魚捕撈交涉＝受烏克蘭遭侵略影響、出海恐延遲

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日本水產廳，於11日開始與俄國進行線上鮭魚和鱒魚漁業談判。 兩邊就2022年日本200海里區域內的捕撈配額進行討論，但結束日期未定。談判固定在每年早春舉行，今年本來的目標是在4月10日解除禁漁令，但因俄國入侵烏克蘭下而延遲舉行。

為了避免中斷有關漁業利益的談判，日本已經設立了一個協議場合，但預計談判將難以與目前實施的經濟制裁分開。

日本與其他七大工業國集團（G7）合作，就俄國實施經濟制裁，因此俄羅斯也將日本列為「不友好國家」。內閣官房長官松野博一，11日在記者會上表示，「為了維護和確保日本漁業活動的利益。我們將決定（談判進程）」。日方的目標，是在本月下旬至5月的漁獲高峰期前，儘早就鮭魚和鱒魚捕撈數量達成協議。

俄國在200海里海域可以讓日本漁船獲得的配額，將會另外由政府間舉辦會談，日程繼續調整當中。



水產廳所屬的中央合同廳舍第1號館

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