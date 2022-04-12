赴日烏克蘭難民16萬日圓補助＝另給予半年生活補助

Newsfrom Japan

日本出入國管理廳於11日，公佈針對逃離俄國入侵，並來到日本的烏克蘭避難民眾的支持對策。主要對象是在日本沒有親人或熟人的避難民，他們在離開臨時住宿設施開始正式生活後將先領取最多16萬日圓。未來也包括生活費與醫療費負擔的支援。

臨時津貼為16歲以上16萬日圓，15歲以下8萬日圓，將用於購買家具、家電等生活必需品。同時，作為離開臨時住宿設施後的生活費，將根據生活保護制度，支付12歲以上每天2400日圓，家庭1600日圓，11歲以下1200日圓等。

在臨時住宿設施期間，將給予與伙食費分開，12歲以上1天1000日圓、11歲以下一天500日圓的生活費。 11日時將給予第一天分量，以及其他入所天數依序發放現金。

避難民的居留身份，從「短期逗留」變為「特定活動」之前，不能參加健康保險。因此，在臨時住宿設施期間的實際醫療費用由國家政府承擔，日語教育和職業培訓費用也將包括在內。即使未來離開設施後，地方政府和中央政府也會彌補差額。

這一連串支援，預計是給沒有親人或熟人的避難民提供一系列支持，支持期間預計為6個月。政府則將「依照個別狀況給予需要的支持」（入管廳擔當人員）。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]