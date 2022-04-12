拜登預計5月24日左右訪日＝就任後首次、將牽制中國？

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【華盛頓時事】美國總統拜登在11日稱，為了出席與日本、澳大利亞和印度的「QUAD」四方安全對話，將在5月左右訪問日本。他在與印度總理莫迪的線上會議開始時就先說：「我期待在5​​月24日左右在日本見到閣下」。

這也是拜登自從去年1月上任以來，首次展開包括日本在內的亞洲訪問。在俄國入侵烏克蘭下國際秩序遭受動搖，為了對抗中國正在加強於印太地區的霸權地位，美國也想展示其存在感。預計將進一步強化日美同盟與日本、美國、澳洲和印度等四國的合作。

訪問日本時，拜登計劃與首相岸田文雄單獨會面。除了譴責俄羅斯的暴力行為，預計也會展現不會允許以中國和北韓為中心的國家對印太地區「以武力改變現狀」。拜登還考慮訪問韓國，與將於5月10 日就任總統的尹錫悅進行首次會晤。

面對面的四方安全對話，於去年9月在華盛頓舉行。白宮發言人薩琪在11日記者會上稱「總統很期待訪問亞洲，但細節尚未確定」。

日本內閣官房長官松野博一，在12日在記者會上表示，「我國還沒有就拜登訪日設定具體日程安排，但我們目前正調整於今年上半年實施」。



11日、位於華盛頓的白宮，與印度總理莫迪展開線上會談的美國總統拜登（EPA時事）

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