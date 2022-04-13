再會了！中銀膠囊大樓＝竣工50年將解體―黑川紀章代表作

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知名建築師黑川紀章（已故）的代表作之一，過去以獨特外觀而聞名的「中銀膠囊大樓」（東京銀座）於12日正式開始拆除。由於建築物的老化，這座歷史建築在竣工50年後將正式消失。拆除的「膠囊房間」未來考慮用於日本和海外的美術館及住宿設施。

該棟建築為地上13層公寓，於1972年4月竣工。建築由140個膠囊組成，每個膠囊都是一個獨立的住宅。這種建築可用「更換膠囊」來防止衰老，是建築「新陳代謝」運動的代表作。然而，由於費用過於高昂，該建築從未真正被更換過。

2007年一度決定拆除，但受雷曼風暴影響，拆除計畫化為白紙。希望保留該建築部分業主們雖然繼續購買膠囊房間，但在去年3月一致決定出售將其作為建築用地。

該棟建築的建築保護與更新計畫的代表前田達之（55歲），從小就嚮往這座建築，並於2010年購買了一個房間。之後，保存派的業主們自發成立一個計畫團隊，推進膠囊修復和舉辦參觀等。

過去除了保留建築當年遺蹟「原創膠囊」，及裝有人氣品牌家具的膠囊房間都受到好評，每月有多達600人參觀。前田先生一度希望能保留15間房間，但由於其他業主強烈的希望重建，最後仍逃不過拆除命運。

據稱解體後的膠囊房間，已經有超過80個來自世界各地的美術館，就膠囊房間進行詢問。預計6月左右安排搬遷作業。

前田先生表示：「看到拆解心情還是很孤單，但膠囊房間還在。今後想一起來考慮如何充分利用這些膠囊房間」。



開始進行解體作業的「中銀膠囊大樓」＝12日、東京都中央區



膠囊房間内部＝出自「中銀膠囊大樓 最後紀錄（草思社）」

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