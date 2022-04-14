「與復興一同前進」＝替罹難者祈福、家屬們獻花―熊本大地震滿6年

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當年地震震度7級的熊本地震前震，在14日發生屆滿6年。熊本縣廳（熊本市中央區）舉行了遇難者追悼儀式，30位失去親人的家屬出席，並以默禱的方式祈福。

為了防止感染新型冠狀病毒，儀式舉行規模較小。從去年開始，儀式在影片網站「YouTube」上同步播送。

一開始，所有與會者都保持默禱一分鐘。知事蒲島郁夫在儀式上稱：「我在此誓言，一定會重新建設熊本，讓大家可以安心生活」。

當時房屋全倒，失去母親哲子（70歲），居住在御船町的持田佳征（54歲），代表死者家屬朗讀哀悼詞。他說：「重建之路仍在進行中，但隨著家鄉熊本的重建，我們家屬一家要堅定地往前一同邁進」。

之後，知事和罹難者家屬代表來到花壇前，獻上白菊花。

熊本地震於2016年4月14日晚發生前震，16日半夜又發生主震，兩次均錄得最大震度為 7 級。死亡人數為 276 人，其中 50人是當場罹難，包含大分縣3人。截至3月底，仍有95人住在臨時組合屋中。



於熊本地震罹難者追悼儀式上默禱的家屬們＝14日上午、熊本市中央區



於熊本地震罹難者追悼儀式上默禱的家屬們＝14日上前、熊本市中央區



熊本地震罹難者追悼儀式結束後，接受採訪的家屬代表持田佳征先生＝14日上午、熊本市中央區

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