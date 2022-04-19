日本19日起啟動對俄追加制裁＝木材、伏特加等38品項禁止進口

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日本政府在19日，就俄國持續入侵烏克蘭的行為，對其實施額外經濟制裁，禁止進口木材和伏特加等38種物品。這是一系列制裁措施中，首次禁止俄國進口的產品。希望藉由更昇一級的制裁措施，讓俄國經濟出現進一步損害。

本次的制裁實施項目，是參考歐美實施制裁措施而擬定的。 38品項中，包括伏特加、啤酒等酒類6品項，原木等木材等4品項，汽車以及其汽車零組件等機電機械等28品項。已經簽訂契約同意合同進口的部分，若是3個月內則原則同意進口。

38品項的進口總值（2021年）約為150億日圓，實質僅佔從俄國進口總值的1.1%。日本經濟產業省的一位幹部表示，「對日本經濟的影響不大」，但似乎有些公司對於被迫更換供應商顯得較趕。

日本首相岸田文雄，8日在記者會上宣布，將禁止進口俄國煤炭。除禁止進口的38項產品外，政府計劃在確保替代供應商的同時分階段減少從俄國進口的所有品項。日本對俄國的出口項目中，已經禁止豪華汽車和珠寶的出口。



日本首相岸田文雄＝12日、首相官邸

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