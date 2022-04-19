沖繩美軍現對女性性暴力＝依照強制性交罪起訴

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一名22歲的美國海軍陸戰隊上兵喬丹·比蓋伊（Jordan Begaye），在去年12月涉嫌在沖繩縣企圖對一名女性進行性侵，並意圖傷害她，遭到那霸地檢署起訴。18日時透過官方相關資訊證實此事，但地檢署並未對此透露進一步訊息。

根據起訴書，比蓋伊在去年10月對女性施以暴力，意圖發生性關係，最後讓婦女受傷。

根據縣警表示，事件發生在美軍設施外。當時周邊居民稱「我聽到附近有女生在呼救」，呼叫警察後他們趕到現場，但被告比蓋伊逃跑了。後來被告是在美國軍事調查機構的幫助下確定身分。根據相關人員稱，受害者是一名成年女性。

根據駐軍地位《日美行政協定》，如果美軍人員在公務以外的犯罪行為先由美軍確定身分逮捕，在日本起訴前原則上都將被美方拘留。這次，美方應沖繩縣警察的要求，被告在美方控制下由縣警對其進行偵訊，並將文件送去地檢署。根據政府相關人士稱，被告目前正被移交給日方審訊。

縣警說明，之所以不公開此案，是因為「考慮到受害女性的隱私」。

日本內閣官房長官松野博一，在18日下午的記者會上稱，該事件「令當地人非常擔心，不應該發生如此行為」，並表示「美方對此十分重視。據我了解調查已經得到了美方充分地配合」。外務省則要求美方能夠嚴明紀律，防止再次發生。

被告的一審定於5月23日舉行，最後判決定在5月26日。



日本官房長官松野博一＝15日、首相官邸

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