日美歐元首線上峰會＝稱持續援助烏是「共同責任」

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【華盛頓時事】日本、美國和歐洲國家在19日舉行線上峰會，一致同意表示援助被俄國入侵的烏克蘭是「共同責任」，將持續提供軍事、經濟和人道主義援助。隨著俄國在烏克蘭東部加強攻勢，各國也確認將持續共同實施嚴厲制裁，對俄國施壓。

此次峰會由美國總統拜登主辦，包含日美等七大工業國（G7）、歐盟、北大西洋公約組織、波蘭、羅馬尼亞等國家元首皆出席。各國元首一致認為，「俄國軍隊對平民的暴行，已嚴重違反國際人道法，絕對不能接受」。

會後，各國分別公佈了其對烏克蘭的支持措施。美國白宮發言人莎琪在記者會上表示，將「提供更多武器」給烏國，並提到本週會宣布新制裁措施的可能。英國首相強森和加拿大總理杜魯道，也表示有意提供額外的軍事援助。

會中，日本首相岸田文雄也宣布將對烏克蘭的日圓貸款追加2億美元，將來到3億美元（約386億日圓）。他還指出，「我們正處於維護和平與秩序的重大時刻。侵略的影響也在延伸到東亞」，並說明將向烏克蘭提供防護口罩，以防備俄國使用化學武器。

另一方面，德國總理蕭茲在會後的記者會上表示，有關北約不直接干預等「各國對此共識是一致的」。



就烏克蘭情勢在日美歐等國家元首線上峰會中發言的首相岸田文雄（内閣廣報室提供）



19日、於美國東部新罕布夏州樸茨茅斯演講的美國總統拜登（EPA時事）

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