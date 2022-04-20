日本女童原明日香拿下芭蕾最優秀獎＝9至11歲層級

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【紐約時事】在美國南部佛羅里達州坦帕市舉行，素有年輕芭蕾選手殿堂的國際比賽「青年美國大賽（YAGP）」的最終決賽於19日發表，原明日香（11歲）選手=神奈川縣橫濱市=拿下Pre-Competitive類別（在1月1日時年齡為9至11歲）的最高獎項「希望獎」。

此外，Pre-Competitive類別的山田優七（10）=北海道札幌市=，則是拿下古典女子的最佳桂冠。青少年組（12至14歲）中，中島尚（14歲）= 東京都墨田區 =拿下女子冠軍， 男子組的渡部出日壽（14歲）= 三鷹市 = 拿下冠軍。在青年組（15至20歲）與Ensemble組中，日本人則未進入前三名。

先前YAGP受到新型冠狀病毒感染擴大的影響，這屆也是自2019年以來年，睽違3年來再度有來自世界各地的代表齊聚一堂參加決賽。該比賽為有前途的參賽者們，提供了在世界各地芭蕾舞學校未來能以獎學金學生身分前往學習的機會。



表演芭蕾舞蹈的原明日香＝12日、美國佛羅里達州坦帕（LKstudio提供・時事）

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