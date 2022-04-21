無法就排除俄國達成共識＝美國等國G20財長會議退席

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】G20國集團財政首長與中央銀行行長舉行的財長會議，於20日（日本時間21日凌晨）在華盛頓閉幕。這也是G20成員國在俄國入侵烏克蘭後，首次召開的部長級會議，但會議上與會國對俄國的反應存在分歧。包括美國等西方國家主張排除俄國在G20之外的國家，在俄羅斯與會代表發言時就已退席抗議，與反對排除俄國的中國等其他新興國家相比，立場有所不同。最後並未發表聯合聲明。

擔任議長國的印尼財政部長穆里亞尼，在閉幕後的記者會上稱「成員國們對人道主義危機都表示深切關注，並呼籲立即結束戰爭」。她並補充 「我們認為，俄羅斯的軍事入侵使世界經濟復甦變得更加複雜，並引發對糧食安全和能源價格的擔憂，與會各國一致同意這點看法」。

然而，日本、美國和歐洲等七大工業國集團（G7）紛紛譴責俄國入侵烏克蘭對世界經濟造成負面影響的原因。然而俄國和中國卻尋求向美國、歐洲和日本等追問經濟制裁的原因，讓兩邊的主張呈現直接對立。



G20國集團財政首長與中央銀行行長舉行的財長會議出席者。美國財政部長葉倫＝前列右起第4人＝在俄國代表團發言之際，主導跟其他國家退席來抗議對烏克蘭的進攻＝20日、美國華盛頓（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]