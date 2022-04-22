日本新版外交藍皮書＝稱進攻烏克蘭「歷史大轉折」、北方領土為非法佔據

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日本外務大臣林芳正在22日在內閣會議上，報告了2022年版日本外交藍皮書。過去的美國以軍事力量等壓倒性力量引領世界等詞彙，則是改為以「進入美中競爭時代」表現方式。俄國入侵烏克蘭則被定位為「威脅到冷戰後的世界秩序，是歷史上的一個重大轉折點」。內容也提及近來外交和安全環境的劇烈變化令人印象深刻，主張進一步強化日美同盟。有關北方領土，則是重新出現俄國「非法佔據」的描述法。

藍皮書增加了中國等新興國家的存在，稱「過去是美國領先以壓倒政治、經濟和軍事力量發揮主導下，國際社會出現穩定和繁榮，如今正式進入美中競爭和國家競爭等時代」。對於烏克蘭遭到入侵，書中稱其是「動搖人類在過去一個世紀建立的國際秩序基礎的暴行」，並表示決心稱「透過實施一連串制裁行動，讓對方付出了高昂的代價」。

以此為基礎上，書中也主張與擁有民主等普世價值的國家一起聯合起來，「希望主導一個國際社會來對抗單方面以武力改變現狀企圖的國家」。明確記載 「日本將進一步加強日美同盟的抑制能力和應對能力，確保日本的和平與安全」。

有關與俄國的和平條約談判，該書明確表示，「北方領土是日本固有的領土，但目前被俄國非法佔據」。 「日本固有領土」表現方式於2011年以來重現，「非法佔據」則是自2003年以來重現。隨著俄國對烏克蘭的入侵持續，該書判斷「目前無法談論談判的前景」。

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