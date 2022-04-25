知床觀光船沉船事件、死者攀升至11人＝新增1名孩童死亡

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發生在北海道知床半島海域上的觀光船「KAZU I」（19噸）沈船事故，第1管區海上保安本部（小樽市）在25日確認一名新的孩童死亡。船上 26名乘客中，已有11人死亡。該指揮部等將繼續搜索剩下失蹤的15人。

根據保安本部情報，該孩童於24日晚間11點10分，於知床岬燈塔以東約14.5公里海上被巡邏艇救出，但事後證實已死亡。目前性別和年齡仍不詳，在搬送急救時已失去意識。

當局在24日時於知床岬附近發現10人，均確認死亡。 保安本部等也在25日用巡邏艇和偵察機在事發地點周圍進行搜索。船體很可能已經沉沒，官方用聲納（水下聲波探測器）偵測等持續調查中。

該觀光船的船長豐田德幸（54歲）=北海道斜里町=也被發現在去年6月時因為擱淺事故而被以業務過失的危險罪等被移送偵辦。保安本部正在就這次事故，針對該公司業務過失致死及業務過失危險等進行進一步搜查。



持續搜尋失蹤者的船隻＝25日早晨、北海道斜里町



持續搜尋失蹤者的船隻＝25日早晨、北海道斜里町

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