「希望不要再發生第二次」＝福知山線出軌現場家屬祈福

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JR福知山線出軌事故，在25日迎來發生滿17年，在現場設置的紀念設施「祈念之杜」舉行了睽違3年來因疫情下首次由JR西日本主辦的追悼會。死者家屬和當年的傷者一起雙手合十，向公司誠摯要求：「希望以後不要再發生了」。也有家屬擔心事件記憶消退，說「感覺在人世間的記憶正在消退」。

藤崎光子 (82) 在當時失去女兒中村道子 ＝ 原居住大阪市城東區 ＝ 當年 (40) ＝ 她表示公司仍然缺乏安全意識，┬對其表示不信任，並稱：「我們都不希望再度發生重大事故，但感覺都沒變，我不希望再有我這樣失去至親的家屬」。

於第二輛車罹難的上田昌毅＝當時（18）＝父親上田博（67）＝神戶市北區＝則擔心事故的記憶會消退。「我們受害者的想法沒有改變，但感覺世間對事件的記憶正在消退」。

當時在第二輛車廂上，骨折和瘀傷受重傷的小椋聰（52）＝兵庫縣多可町，則表示他的妻子在事故發生後病了，至今還在每天去醫院。他解釋稱「我沒有忘記，但事故已經成為我日常生活的一部分了」。

一名全身瘀傷住院約一個半月，來自川西市婦女（55歲）在暌違3年後參加舉行的追悼會上稱：「我希望這天能夠成為大家思考鐵路安全的日子」

當天，與事故發生幾乎同時間，於事發地點通過的高速列車上出現了悼念車內放送音。不少乘客眼帶著淚水，也出現哭泣的聲音。



福知山線出軌事故中失去女兒，造訪現場附近的藤崎光子女士＝25日上午、兵庫縣尼崎市



出軌事故発生時刻下在現場周遭默禱的人們＝25日上午9時18分、兵庫縣尼崎市



在JR福知山線出軌事故追悼儀式結束後，接受採訪的家屬上田弘志（右）等＝25日上午、兵庫縣尼崎市（代表攝影）

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