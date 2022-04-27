知床觀光船沈船＝仍不見船體、失蹤的15人持續搜索

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一艘在北海道知床半島附近沈船遇難的觀光船「KAZU I」（搭載乘客和船員共26名），造成11人死亡。日本海上保安廳在26日，依舊派出潛水員持續尋找，但仍尚未找到船體。

26日是事故發生後的第4天，到目前為止官方已確認11人死亡，其中包括一名3歲女童。根據北海道斜裡町情報，目前來自福島、千葉、東京、岐阜、大阪、兵庫、香川、福岡、佐賀等縣共10人罹難者身份得到確認。

另根據消息，運營該船的公司「知床遊覽船」（斜裡町）社長桂田精一將於27日下午召開記者會。現地的國土交通省幹部、負責當地對策本部負責人對此證實。據說是他當時應乘客家屬的要求督促召開記者會時，回答「好的。我會開的」才決定召開。

根據日本海上保安廳稱，配合搜索的一名漁業相關人士26日在上午報告指出，搜索魚群的聲納（水下聲波探測器）上投下巨大的影子，影子就在「KAZU I」失蹤附近約30公尺深處。日本海上保安廳隨即派出一名潛水員進行調查，但無法確認是否為船體。

當天早上，在知床岬的尖端附近也發現了一個新的小背包，裡面裝著船椅、救生衣、圖畫書和糖果。

現場海域水深一度接近100公尺。船體很可能已遭沉沒，海上保安廳在26日為了前往深海進行探勘，派出可以探索海底的勘測船「天洋」號。約3到4天就能抵達現場。



前往搜尋失蹤者的漁船＝26日早晨、北海道斜里町



前往搜尋失蹤者的船隊＝26日早晨、北海道斜里町

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