五常強制否決權是否應該持續？＝聯合國說明案決議投票中俄仍投反對

Newsfrom Japan

【紐約時事】聯合國大會（193國）在26日通過決議，要求在安理會上可以行使否決權的常任理事國（美、俄、英、法、中）說明理由等案，最後採取一致協商的方式通過。實際是否出席解釋的權利在行使國，但隨著俄國入侵烏克蘭，間接暴露安理會功能失靈的情形下，其目的是加強各成員國在大會的職能，希望對行使否決權的國家施加一定壓力。

共同提案國包括日本、德國、烏克蘭等82個國家和「觀察國」巴勒斯坦等。美國、英國和法國等安理會常任理事國也表明加入。聯合國輪值國的列支敦士登駐聯合國大使韋納威瑟在成案前的講話中談及，「如果安理會無法運作，每個成員國都應該有發言權。沒有比今天更需要有效多國主義的時代了」，強調其重要性。

對此，俄國表示稱「否決權是支撐聯合國結構的基礎」，不會參與協商。中方也表示，「這可能會造成程序上的混亂和矛盾，目前很難判斷該決議的意圖與目的等，是否能夠實現」。



聯合國安理會大會＝3月18日、紐約（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]