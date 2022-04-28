拜登總統5月下旬起訪日韓＝24日出席四方會談

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【華盛頓時事】美國白宮在27日宣布，拜登總統將於5月20日至24日訪問日本和韓國。除了會見日本首相岸田文雄，也將會見5月10日就職的韓國後任總統尹錫悅，另外他還將出席在日本舉辦的日美澳印四國框架的四方會談。

白宮發言人沙琪在聲明中指出「這次訪問是促進對自由和開放的印太地區，及確立與日本和韓國的聯盟的堅定責任」。她並稱：「我們將討論強化安保和經濟夥伴關係，用擴大合作來取得具體成果」。

根據日美兩國政府相關人士透露，拜登將在來日本之前訪問韓國，並於21日舉行元首峰會。除了希望在尹錫悅政權就職後立即與新政府建立關係外，也希望就持續發展核武和飛彈的北韓問題，由日本、美國和韓國等3個國家一起共同努力應對。內閣官房長官松野博一28日在記者會上表示，日美元首會談將於5月23日舉行，四方會談則將於24日在東京舉行。

這也是拜登從去年1月上任以來首次訪問亞洲。美國擔心中國趁著俄國在入侵烏克蘭之後會持續擴大其在印太地區的霸權。希望藉由四方會談在內的同盟國和友邦一起深化對中國方針，展現不允許以武力單方面改變現狀的姿態。



美國總統拜登＝21日、西部奧勒岡州波特蘭（AFP時事）

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