日本前足球國家代表隊總教練奧西姆過世＝享壽80歲

Newsfrom Japan

日本前國家足球隊主帥奧西姆，5月1日上午在奧地利格拉茨去世。享壽80歲。據相關人士透露，他的死去來得突然。葬禮將在其母國波斯尼亞和赫塞哥維那舉行。

他於1941年出生於前南斯拉夫（今波斯尼亞和赫塞哥維那）境內塞拉耶佛，1964年時他作為南斯拉夫國家隊隊員，參加了東京奧運。退役後，他成為指導者，自1986年起擔任南斯拉夫國家隊主教練。 1990年義大利世界盃足球賽，他帶領斯托伊科維奇（前J1名古屋）等球員一起闖入8強。

2003年，他來到日本擔任JEF市原（現千葉）。他倡導「邊跑邊思考足球」，並在 2005 年為球會贏得了首個冠軍——納比斯科杯（現為聯賽杯）。他善用有智慧的語言表達其獨特的足球哲學，讓「奧西姆語錄」也引起世人關注。

他的領導能力受到高度肯定，並於同年7月在2006年德國世界盃後，被任命為繼奇哥之後的日本國家隊總教練。原先他的目標是2010年南非世界盃，但他卻在2007年11月因急性腦梗塞而倒下入院，由岡田武史接替其位置。

之後，他從病況中康復，並於 2008年6月至2008 年 12 月擔任日本足協顧問。他作為日本國家隊總教練的戰績則是12勝3負5平（包括十二碼大戰1勝2負）。

2011年，當國家足協因他的家鄉波斯尼亞和赫塞哥維那的種族衝突，被國際足聯（FIFA）處以停賽時，他也出任正常化委員會主席。在努力替解除處分奔走下，國家隊重新獲得參賽資格，並在2014年正式出賽巴西世界盃。



前日本國家足球隊主教練伊維察‧奧西姆



對戰埃及的比賽中、對選手們下指示的日本代表總教練伊維察‧奧西姆（當時）＝2007年10月、大阪・長居陸上競技場

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]