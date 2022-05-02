海上保安廳搜索知床觀光船公司＝疑似業務過失致死

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載有26人的觀光船「KAZU I」在北海道知床半島發生的沉沒事故中，日本第一管區海上保安廳總部（小樽市）在2日，以因業務過失致死等嫌疑，前往營運公司「知床遊覽船」辦公室和公司社長的住宅等進行搜索。官方將對該嫌疑人是否涉及業務過失危險的展開全面調查，並通過已查獲的資料進行分析，明確是否存在過失責任。

事故發生在4月23日。已有14人不幸罹難，海上保安廳正加緊尋找剩下的12人。

據相關人士透露，搜查中的兩名嫌疑人分別是該公司社長桂田精一（58歲）和仍失踪的船長豐田德幸（54歲）。

事故發生當天，桂田社長解釋說，在與豐田船長會面後，知道斜里町已發布強風浪警報，但仍決定「有條件下出航」，並稱如果海面波濤洶湧時就可以返航。

該公司稱，當天與「KAZU I」通信的無線天線故障。船長的手機是跟政府申請作為與陸地聯繫用的特殊手機，在事故發生下可能已經在通訊區域之外，海上保安廳將調查該公司出航的決定是否合適。

位於斜里町宇登呂東邊的公司辦公室，2日上午9時45分左右出現多名手持紙箱的海上保安廳職員入內搜索。



進入觀光船公司「知床遊覽船」的搜索的海上保安廳職員＝2日上午、北海道斜里町

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