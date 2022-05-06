知床觀光船翻覆持續搜索＝範圍逼近北方四島國後島周邊

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位於北海道知床半島海域，載有26人的觀光船「KAZU I」沉沒事件，第1地方海上保安本部（小樽市）等在5日持續投入船隻和飛機，繼續搜尋失蹤的12人。同時還進行水下攝影機調查，但沒有獲得有關失蹤者進展的的新線索。

根據保安本部表示，當地漁船和觀光船將持續專心搜索到5日。今後會在出海捕魚的同時，繼續尋找失蹤人士。

此外，在與俄國協調中的北方領土周邊搜索方面，俄方同意日方在國後島周邊海域進行部分海域搜索。日本海上保安廳巡邏艇於5日下午開始投入搜索。

官方使用水下攝影機搜索後，在3日晚上警用攝影機成功進入船內，並拍到座位等，但之後前進位置被卡住，判斷無法回收。根據本部說法，連接到母艦的電纜可能已經被船上的突出物卡住，造成電纜被切斷，攝影機留在船體入口附近。

日本海上保安廳並在5日前傳喚營運公司「知床遊覽船」的社長桂田精一（58歲）。就其涉嫌因業務疏忽致死的關聯性上，對公司及住宅進行入內搜查，並通過查獲沒收的材料，調查是否存在安全管理疏忽。



受到知床半島海域上觀光船沈没事件影響下、持續搜索失蹤人士的漁船＝5日上午、北海道斜里町

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